Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran’daki 2024 - 2025 mezuniyet programı kapsamında planlanan Aleyna Tilki'nin sahne alacağını duyurdu.

Üniversite yönetimi ardından konserin iptal nedeniyle ilgili açıklama yaptı: Üniversitemiz, 2024 - 2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı için planlanan Aleyna Tilki konseri, o gün konser saatlerinde yaşanacağı raporlanan yoğun sağanak yağış sebebiyle iptal edilmiştir. Bununla birlikte, o gün saat 15.00'te yapılması planlanan mezuniyet programında değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.