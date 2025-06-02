Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde sahne alması planlanan Aleyna Tilki'nin konserinin neden iptal edildiğini açıkladı
Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran’daki 2024 - 2025 mezuniyet programı kapsamında planlanan Aleyna Tilki'nin sahne alacağını duyurdu.
Gazeteci Hacı Yakışıklı, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan üniversitenin mezuniyet töreninde sahneye Aleyna Tilki'nin çıkmasını eleştirdi.
Üniversite yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada konserin iptal edildiğini duyurdu.
Üniversite yönetimi ardından konserin iptal nedeniyle ilgili açıklama yaptı: Üniversitemiz, 2024 - 2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı için planlanan Aleyna Tilki konseri, o gün konser saatlerinde yaşanacağı raporlanan yoğun sağanak yağış sebebiyle iptal edilmiştir. Bununla birlikte, o gün saat 15.00'te yapılması planlanan mezuniyet programında değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.