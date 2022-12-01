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Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: İlişkim yok, aşka inanmıyorum

Aleyna Tilki, katıldığı davette muhabirlerin özel hayatıyla alakalı sorularını cevapladı. Genç şarkıcı, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya aşığım ben" açıklamasında bulundu

Giriş: 01.12.2022 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aleyna Tilki, bir parfüm markasının lansmanına katıldı. Son dönemde giydiği kıyafetlerle adından söz ettiren Tilki, yine transparan tercihi ile dikkat çekti.

  • "SİZİ ŞAŞIRTTIM"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç şarkıcı, "Beni süslü yakaladınız bu sefer. Makyaj da yaptım, sizi şaşırttım. Ben normalde sevmiyorum böyle giyinmeyi. Kot ve tişört yetiyor ama arada böyle de giyinmek lazım" dedi.

  • "DÖVME YAPTIRMAYA ÇALIŞANDA SUÇ VAR"

    Geçtiğimiz günlerde 500 TL karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yazdıran bir gencin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

    Bunun hatırlatılması üzerine Tilki, "Çok tatlı ama çocuk aşırı ufak. Dövme yapma kararı alacak bir yaşta değil. Üzüldüm onun adına. Çok tatlıydı aslında. Çocuk o sonuçta. Dövme yaptırmaya çalışanda suç var. Bu da bir çocuk istismarı sonuçta" ifadelerini kullandı.

  • "BEN DAHA UFAĞIM"

    Muhabirlerin, "Sizin dövmeye bakış açınız nedir?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki, "Benim dövmelerim var. Tüm yaşıtlarıma 'Yavrum', 'Çocuğum' diye sesleniyorum ama ben daha ufağım. Unutturmuşlar benim çocuk olduğumu, o yüzden" şeklinde konuştu.

  • "İLİŞKİM YOK"

    Tilki, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına ise, "İlişkim yok. Ben sevgililik tarzı şeylere inanmıyorum. Daha gerçekçi şeylere inanıyorum. Doğaya aşığım ben" dedi.

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