Aleyna Tilki'den "Yok artık" dedirten pozlar! Ünlü şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü!

Annesi ve kız kardeşi Amerika’ya taşınan şarkıcı, “Amerika benim için güzel geçti. Bolca konser izledim, kendi ufkumu genişletmek için notlar tuttum. Kardeşimin eğitim hayatı için oraya taşındılar. Ben de daha ilk bu işe başlarken Amerika’ya gitmiştim zaten eğitime” şeklinde konuşmuştu.