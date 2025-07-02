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        Haberler Spor Tenis Alexander Zverev ve Coco Gauff, Wimbledon'a ilk turda veda etti - Tenis Haberleri

        Alexander Zverev ve Coco Gauff, Wimbledon'a ilk turda veda etti

        Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Coco Gauff, tek erkeklerde ise Alexander Zverev ilk turda elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 00:57 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:57
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        Zverev ve Gauff, ilk turda veda etti!
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        Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Coco Gauff ve tek erkeklerde Alexander Zverev, ilk turda organizasyona veda etti.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev'le Fransız raket Arthur Rinderknech karşılaştı.

        Pazartesi gecesi Wimbledon'daki sokağa çıkma yasağı nedeniyle askıya alınan oyun bugün kaldığı yerden devam etti.

        4 saat 40 dakika süren karşılaşmada Alman tenisçi 7-6, 6-7, 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

        Gecenin diğer önemli maçında, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic'le Fransız raket Alexandre Muller karşılaştı.

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        38 yaşındaki Sırp yıldız müsabakayı 6-1, 6-7, 6-2 ve 6-2 kazanarak ikinci tura yükseldi.

        Tek erkeklerde, Taylor Fritz, Flavio Cobolli, Jakub Mensik ve Jack Draper rakiplerini yenerek ikinci tura çıkan diğer isimler oldu.

        COCO GAUFF ELENDİ

        Tek kadınlarda ise dünya 2 numarası Coco Gauff, Ukraynalı raket Dayana Yastremska'ya 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

        Dünya 4 numarası Iga Swiatek ise Rus raket Polina Kudermetova ile karşılaştığı müsabakayı 7-5 ve 6-1'lik setlerle kazanarak ikinci tura yükseldi.

        Akşamın diğer maçlarında Mirra Andreeva, Barbora Krejcikova, Liudmila Samsonova, Maria Sakkari ve Elena Rybakina rakiplerini yenerek ikinci tura adını yazdıran isimler oldu.

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