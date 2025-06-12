Alexander Arnold resmen Real Madrid'de
İspanyol devi Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncusu Trent Alexander Arnold'ı kadrosuna kattı.
İngiliz devi Liverpool ile yolları ayrılan sağ bek oyuncusu Trent Alexander Arnold'ın yeni durağı Real Madrid oldu.
27 yaşındaki İngiliz sağ bek, eflatun-beyazlı takımda 12 numaralı formayı terletecek.
"REAL MADRİD İÇİN AYRILDIM"
Kulübün başkent Madrid'deki Valdebebas tesislerinde düzenlenen törende konuşan Trent Alexander-Arnold, "Nereye gideceğim diye asla sorgulamadım. Sorduğum tek şey 'Real Madrid'e gidiyor muyum, gitmiyor muyum' oldu. Liverpool'dan sadece Real Madrid için ayrılırdım." ifadelerini kullandı.