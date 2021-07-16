Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı.

İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki futbolcunun haftaya sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Beşiktaş'ın Teixeira ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.