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Alessandra Ambrosio ile Adriana Lima'nın kızları büyüdü - Magazin haberleri

Alessandra Ambrosio ile Adriana Lima'nın kızları büyüdü

Alessandra Ambrosio ile Adriana Lima, yakın dönemde küresel şöhrete sahip iki top modeldi. Ambrosio ile Lima, günümüzde boyları kendilerine yetişen birer anne. Ambrosio ile Lima'nın kızlarıyla olan fotoğrafları görenlere 'Vay canına' dedirtti

Giriş: 28.03.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İş insanı Jamie Mazur ile uzun bir süre nişanlı kalan model Alessandra Ambrosio'nun, bu ilişkisinden Anja ve Noah adında iki çocuğu dünyaya geldi. 10 yıllık birlikteliklerini 2018'de sonlandıran ikilinin kızı Anja Louise Ambrosio Mazur büyüdü. 

  • Kızı Anja Louise ile objektif karşısında çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Alessandra Ambrosio, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

  • Anja Louise ile Lollapalooza Müzik Festivali'ne giden Alessandra Ambrosio, anne - kız pozlarını da takipçileriyle paylaştı. 

  • Annesinin boyuna ulaşan 14 yaşındaki Anja Louise'in Alessandra Ambrosio'ya olan benzerliğiyle dikkat çekti. 

  • Anja Louise, annesine olan benzerliği nedeniyle 'Mini Alessandra' olarak adlandırılıyor ve ileride annesinin yolundan yürümesi de gayet olası görünüyor.

  • Alessandra Ambrosio’nun yüz hatlarına sahip olan Anja’nın hali, tavrı ve duruşu da neredeyse annesinin tam bir kopyası gibi.

     

  • ADRIAMA LIMA'NIN KIZI DA ANNESİNİN BOYUNA YETİŞTİ

    Öte yandan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yaklaşık 8 ay önce Cyan adını verdiği oğlunu kucağına alarak üçüncü kez anne olmaz sevincini yaşamıştı. Lemmers ile mutlu birlikteliği süren Lima, basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Valentina ve Sienna ile birlikte Los Angeles'ta Cirque du Soleil'in gösterisini izlemeye gitti.Öte yandan Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yaklaşık 8 ay önce Cyan adını verdiği oğlunu kucağına alarak üçüncü kez anne olmaz sevincini yaşamıştı. Lemmers ile mutlu birlikteliği süren Lima, basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Valentina ve Sienna ile birlikte Los Angeles'ta Cirque du Soleil'in gösterisini izlemeye gitti.

  • 13 yaşındaki Valentina, annesine yetişen boyuyla herkesin ilgi odağı oldu. Görünüşe göre henüz çocukluk çoğundan çıkmayan Jalentina Jaric Lima, boyu 1.78 santim olan annesini de yakın bir zamanda geride bırakacak.

  • Gecede Adriana Lima'nın iki kızının yanı sıra sevgilisi Andre Lemmers'in biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu da yer aldı. 

  • KURAL BOZDU

    Aslına bakılırsa Adriana Lima, kızları Valentina ve Sienna'yı genel olarak spot ışıklarından uzak tutuyor. Kimi zaman sosyal medya hesaplarından paylaştığı bazı fotoğrafların dışında onları meraklı gözlerden de kameralardan da uzak tuttu. Bu kez ise bu kuralarını bozdu ve kızlarıyla yan yana poz verdi.

    Fotoğraflar: Instagram, Splash News, Mega

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