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        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih 2025: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ALES/2 sonuç tarihi 2025: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 6 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. ALES sonuçlarının erişime sunulmasının ardından, adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresi üzerinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Peki, "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ALES/2 sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 23:39 Güncelleme: 09.07.2025 - 23:39
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        • 1

          ALES/2 sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın sona ermesinin ardından, adaylar ALES sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u geçtiğimiz günlerde erişime sunuldu. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          2025 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

          Takvime göre, ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.

        • 3

          ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

          ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

          Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

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