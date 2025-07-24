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        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 sonuçları açıklandı! 2025 ALES sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? ALES sonucu sorgulama ekranı

        ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2025 ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı

        ALES/2 sonuçları için geri sayım sona erdi. Sınava katılım sağlayan adayların merakla beklediği duyuru ÖSYM'den geldi. ALES sonuçları açıklandı. Adaylar ALES sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. İşte ÖSYM ile 2025 ALES sonuçlaro sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 21:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:20
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        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 6 Temmuz Pazar günü uygulandı. Sınavın sona ermesinin ardından ALES soru ve cevapları erişime açıldı. ÖSYM takviminde ise ALES/2 sonuç tarihi için 25 Temmuz tarihi işaret edilmişti. Merakla beklenen ALES/2 sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM ile 2025 ALES sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          2025 ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

          2025-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı.

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelre yer verildi:

          ''6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.''

        • 3

          ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

          ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 ALES/2 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

          6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

          Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

          Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

          Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilmektedir.

          2025 ALES/2 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
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