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        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 SONUÇ TARİHİ 2025: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ALES sonucu ne zaman açıklanacak?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 6 Temmuz Pazar günü uygulandı. Sınavın ardından ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından mercek altına alındı. ALES sonuçlarına, T.C. Kimlik ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresi üzerinden veya mobil uygulamalarından erişim sağlanabilecek. Peki, "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 00:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:15
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        • 1

          ALES/2 sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ALES sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirdi. ALES/2'nin soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u açıklandı. ALES sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

          Takvime göre, ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.

        • 3

          ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

          ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

          Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

        • 5
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