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        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 geç başvuru tarihi 2025: ALES ne zaman, geç başvuru hangi gün?

        ALES/2 geç başvuru tarihi 2025: ALES geç başvuru ne zaman?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler geç başvuru tarihine çevrildi. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, belirtilen tarihte başvuru ücretinin yüzde 50 fazlasını ödeyerek geç başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki, "ALES geç başvuru ne zaman?" İşte 2025 ALES/2 geç başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 23:16 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:16
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        • 1

          ALES/2 başvurularının tamamlanmasının ardından gözler geç başvuru tarihine çevrildi. ALES geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek. Peki, "ALES ne zaman, geç başvuru hangi gün?" İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuru ve sınav tarihleri...

        • 2

          ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

          ALES/2 geç başvuruları 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar alınacak.

        • 3

          ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES/2 başvuru ücreti, 850 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

        • 4

          ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?

          Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

          • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

          • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

          • İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        • 5

          ALES/2 NE ZAMAN?

          ALES/2 sınavı, 6 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        • 6

          ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek.

          ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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