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        Haberler Bilgi Yaşam ALES sınav yerleri giriş belgesi açıklandı! ÖSYM 2025 ALES/2 sınav giriş yerleri/belgesi nasıl, nereden sorgulanır?

        ALES sınav yerleri açıklandı! 2025 ALES/2 sınav giriş yerleri/belgesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2 sınav yerlerinin açıklandığı duyurdu. Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar ALES sınavı öncesi sınava girecekleri yeri öğrenebilecekler. Sınav 6 Temmuz'da uygulanacak. Peki, ALES/2 sınav giriş yerleri/belgesi nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:00
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        • 1

          ALES sınav giriş yerleri açıklandı. Lisansüstü eğitimi tamamlamak isteyenler ALES 2 sınav yerlerine erişebilirler. ÖSYM'den yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi. İşte, ALES 2 sınav yerleri bilgisi

        • 2

          ÖSYM DUYURDU! ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

          ÖSYM'den yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

          ALES SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ALES/2 SINAVI SAAT KAÇTA?

          ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu (2025-ALES/2) 6 Temmuz 2025 Pazar günü düzenlenecek. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve toplam 150 dakika sürecek. Adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavda 100 soruya yanıt verecek.

          Sınav sonuçları ise 25 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.

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