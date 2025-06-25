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        Haberler Bilgi ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ALES/2 ne zaman, saat kaçta?

        ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ALES/2 ne zaman?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım sürüyor. 13-21 Mayıs tarihlerinde alınan başvuruların ardından, ALES sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ALES'de adaylara, 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Peki, "ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ALES/2 ne zaman?" İşte ALES/2 sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 21:17 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:17
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        • 1

          Yüksek lisans eğitimi almak adına başvurularını tamamlayan adaylar, ALES/2 tarihini gündemine aldı. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, adaylar kendi alanında 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Peki, "ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ALES/2 ne zaman, saat kaçta?" İşte ALES/2 sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

        • 2

          2025 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

          ÖSYM sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sınav tarihi belli oldu.

          Takvime göre ALES/2, 6 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak.

        • 3

          2025 ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

          ALES sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. ALES/2 sınav yerleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

          Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.

          ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

          Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

        • 5

          2025 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/2 sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

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