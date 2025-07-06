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        Haberler Bilgi Gündem ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ALES sınavı kaç soru, kaç dakika? 2025 ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 ALES/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) için heyecan dorukta. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar "ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan ALES/2 sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri de hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek. Peki, ALES sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 ALES/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 08:31 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:47
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        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) 6 Temmuz Pazar günü yapılacak. 151 bin 165 adayın başvurduğu sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek. Sınava kısa süre kala ALES/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı adaylar ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 ALES/2 sınav giriş belgesi alma ekranı.

        • 2

          ALES NE ZAMAN 2025, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

          ÖSYM sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) tarihi belli oldu.

          Takvime göre 2025 ALES/2, 6 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek.

          Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

          Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

        • 3

          2025 ALES/2 SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

          ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

          ALES/2 150 dakika sürecek. Sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

          Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan;

          Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

        • 5

          ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM takvimine göre ALES/2 sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

          ALES/2 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        ALES soruları ve cevapları PDF
        ALES soruları ve cevapları PDF
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