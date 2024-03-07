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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin de hapse girebilir: 'Rust' filminin 'ateşli silahların güvenliğinden' sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed suçlu bulundu

        Alec Baldwin de hapse girebilir: Hannah Gutierrez-Reed suçlu bulundu

        Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu 'Rust' isimli filmin setindeki trajik kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halyna Hutchins'in ölümünden yaklaşık üç yıl sonra görülen davada sette 'ateşli silahların güvenliğinden' sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed suçlu bulunarak cezaevine gönderildi. Hutchins'in ailesi, Alec Baldwin'in de ceza almasını bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:07
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          Alec Baldwin'in, 'Rust' filminin setinde kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmakla suçlandığı dava sürerken, sette 'ateşli silahların güvenliğinden' sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed hapis cezasına çarptırıldı.

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          Halyna Hutchins'in ailesi alınan karardan memnun olduklarını açıklarken Hannah Gutierrez-Reed'in 18 ay cezaevinde kalacağı belirtildi.

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          Hannah Gutierrez-Reed'in mahkeme salonundan yanındaki polislerin eşliğinde doğrudan cezaevine gönderildiği açıklandı.

        • 4

          Temmuz ayında filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu olan Alec Baldwin de aynı davada hakim karşısına çıkacak. Baldwin de suçlu bulunursa 18 ay hapis cezası alacak.

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          Halyna Hutchins ailesi, isim vermeden Alec Baldwin'e de gönderme yaptı. Aile üyeleri tarafından yapılan açıklamada; "Halyna'nın ölümünden sorumlu olan herkesin cezalandırılmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.

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