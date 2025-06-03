Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Alçaktan uçarak sesler çıkaran çok sayıda karga yaralı arkadaşlarının yerini gösterdi

        Alçaktan uçarak sesler çıkaran çok sayıda karga yaralı arkadaşlarının yerini gösterdi

        Bursa'da, alçaktan uçarak sesler çıkaran kargaların bulunduğu bölgede fark edilen yaralı karga tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı arkadaşlarının yerini gösterdiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren belli bir alanda uçarak sesler çıkaran çok sayıda karga, vatandaşların dikkatini çekti.

        İnsanların üstüne doğru alçaktan uçup sık sık öterek aynı bölgedeki ağaç ve aydınlatma direğine konan kargalar, sokak kenarındaki ağaçların altında uçamayan karganın fark edilmesini sağladı.

        Kargaların çıkardığı sesler ve yaralı karganın bulunduğu anlar, AA ekibince görüntülendi.

        Vatandaşların haber verdiği Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı kurtarıp tedaviye götürdü.

        Yetkililer, kargaların zeki hayvanlar olduğunu ve zaman zaman davranışlarıyla dikkati çekebildiklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #karga
        #Bursa
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Habertürk Anasayfa