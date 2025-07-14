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        Haberler Spor Futbol Alanyasporlu Baran Moğultay, Borussia Dortmund'a kiralandı! - Futbol Haberleri

        Alanyasporlu Baran Moğultay, Borussia Dortmund'a kiralandı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinde Alanyaspor, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un oyuncusu Baran Moğultay'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:57
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        Dortmund'dan Alanyaspor'a!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinde Alanyaspor, Alman ekibi Borussia Dortmund forması giyen Baran Moğultay’ı kiraladı.

        Corendon Alanyaspor kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay’ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

        Almanya doğumlu olan Moğultay, futbola MSV Duisburg altyapısında başladıktan sonra Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.

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