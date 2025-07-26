Alanyaspor, Paulo Victor'u transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor'u kadrosuna kattı.
Giriş: 26.07.2025 - 18:33 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:33
Corendon Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Katar ekibi Al-Rayyan'da forma giyen 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Antalya ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı kaleci ile Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paulo Victor’a takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ