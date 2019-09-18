Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrasında ise Fenerbahçe’nin yediği hem birinci hem de ikinci golde kural hatası olup olmadığı büyük tartışma yarattı.

Yayıncı kuruluştan görüntüleri isteyen Fenerbahçe, 1. golde kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurmaya karar verdi. Maçtan sonra 48 saat içinde TFF'ye başvurma hakkı bulunan sarı-lacivertli takım mücadelenin tekrar edilmesini talep ediyor.

Maç sonrasında ise Fenerbahçe’nin yediği hem birinci hem de ikinci golde kural hatası olup olmadığı büyük tartışma yarattı.

Konuyla ilgili TFF'den ilk açıklama da geldi... Sözcü'ye konuşan MHK Başkanı Zekeriya Alp ise "Bana göre kural hatası yok. Ama hukuk kuruluna başvurabilirler. Orada incelenir. Halis (Özkahya) çok iyi maç yönetti" dedi.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bugün başvuru yapması ve kısa süre içerisinde maçla ilgili kararın verilmesi bekleniyor.