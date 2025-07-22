Alanyaspor, Fatih Aksoy ile uzattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Fatih Aksoy ile yeniden anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, stoper oyuncusu Fatih Aksoy'un sözleşmesini uzatarak yeniden anlaşma sağladı.
Akdeniz temsilcisi, 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
2020-2021 sezonundan bu yana turuncu-yeşilli formayı terleten Fatih Aksoy, istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı.
Defans oyuncusu Fatih Aksoy, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 30 maçta görev aldı.