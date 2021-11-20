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Haberler Futbol Süper Lig Son dakika! Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın kadrosu

Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın kadrosu

Alanyasor - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Maçın başlamasına sayılı saatler kala Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? sorusunu araştırıyor. Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Alnayaspor ve Beşiktaş'ın 11'leri

20.11.2021 - 18:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın kadrosu

Süper Toto Süper Lig'de devre arasına sayılı haftalar kala oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig'de 5. sırada yer alan Alanyaspor bu hafta kendisiyle aynı puana sahip olan Beşiktaş'ı konuk edecek.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT NE ZAMAN?

Heyecan dolu Alanyaspor - Beşiktaş maçı bu akşam yani 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alper Ulusoy yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Babacar
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Kenan
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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