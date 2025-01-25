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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor: 5 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU - Rams Başakşehir Haberleri

        Alanyaspor: 5 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Alanyaspor-Başakşehir maçı gol düellosuna sahne olurken, 9 golün atıldığı mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor 5-4'lük skorla kazandı. Sergie Cordova, Yusuf Özdemir, Richard, Antonio Augusto ve Florent Hadergjonaj'ın (p) golleriyle galibiyete ulaşan Alanyaspor, puanını 25'e yükseltti. Başakşehir ise haftayı 29 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 18:07 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:50
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        9 gollü düelloda kazanan Alanyaspor!
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan nefes kesen mücadeleyi 5-4'lük skorla Alanyaspor kazandı.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13'te Sergie Cordova, 23'te Yusuf Özdemir, 80'de Richard, 82'de Antonio Augusto ve 90+1'de penaltıdan Florent Hadergjonaj attı. Konuk ekibin gollerini ise 20'de Deniz Türüç, 29 ve 90+7'de Krzysztof Piatek ve 57. dakikada Miguel Crespo kaydetti.

        Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 25'e yükseltirken, Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Richard orta sahada baskıyla kazandığı topu ceza sahası önünde bulunan Cordova ile buluşturdu. Cordova’nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

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        20’nci dakikada Başakşehir FK beraberliği yakaladı. Sol taraftan gelişen atakta Piatek'in arka direğe gönderdiği pasta topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1

        23’üncü dakikada Alanyaspor tekrardan öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir’in vuruşu ağlara gitti: 2-1

        25’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan gelişen atağında Fatih Aksoy'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

        29’uncu dakikada Başakşehir FK tekrardan skoru beraberliğe getirdi. Sağ taraftan gelişen atakta Keny'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topta, Hadergjonaj'dan seken topu iyi takip eden Piatek topu boş kaleye attı: 2-2

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        57’nci dakikada Başakşehir FK öne geçti. Merkezden yapılan atakta Davidson'un şutu savunmadan dönerken, dönen topa ceza sahası dışarısından sert vuran Crespo topu ağlarla buluşturdu: 2-3

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        73’üncü dakikada Başakşehir FK’nın sağ taraftan gelişen atağında Kemen'in pasında sol çaprazda topla buluşan Piatek'in plase vuruşunda falso alan top direkten oyuna alanına geri döndü. Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

        80’inci dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ taraftan gelişen atakta Hwang'ın ceza sahasına içerisine gönderdiği topla arka direkte buluşan Richard'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 3-3

        82’nci dakikada Alanyaspor tekrardan öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Augusto'nun şutunda top ağlarla buluştu: 4-3

        89’uncu dakikada Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Augusto’nun ortasında topa yükselen Efecan Karaca kaleci Muhammed Şengezer’in müdahalesiyle yere düştü. Hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

        90+1’inci dakikada Alanyaspor penaltı vuruşuyla 2 farkla öne gençti. Penaltı noktasında topun başına geçen Hadergjonaj topu sağ köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 5-3

        90+5’inci dakikada Başakşehir FK’da Kemen’in ceza sahasına gönderdiği ortasında topu kontrol etmek isteyen Piatek, Lima’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Emre Kargın beyaz noktayı gösterdi.

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        90+7’de Başakşehir FK skoru 1’e indirirken beyaz noktada topun başına geçen Piatek topu sağ köşeye gönderdi: 5-4

        Mücadelede 5-4 ev sahibi ekip Alanyaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

        STAT: GAİN Park Stadyumu

        HAKEMLER: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 62 Augusto), Richard, Fatih Aksoy (Dk. 62 Janvier), Makouta, Hwang, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 45+2 Efecan Karaca)

        BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Berat Özdemir (Dk. 87 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç (Dk. 75 Yusuf Sarı), Kemen, Crespo, Davidson (Dk. 75 Figueiredo), Keny (Dk. 87 Djalo), Piatek

        GOLLER: Dk. 13 Cordova, Dk. 23 Yusuf Özdemir, Dk. 80 Richard, Dk. 82 Augusto, Dk. 90+1 Hadergjonaj (P) (Alanyaspor) – Dk. 20 Deniz Türüç, Dk. 29 Piatek, Dk. 57 Crespo, Dk. 90+7 Piatek (P) (Başakşehir FK)

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        SARI KARTLAR: Aliti, Makouta, Balkovec, Hwang, Janvier, Augusto, Richard, Lima (Alanyaspor) - Ousseynou Ba, Piatek, Muhammed Şengezer, Crespo, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir FK)

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