Alanyaspor: 2 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33'te Enes Keskin ve 66. dakikada Arda Usluoğlu attı.

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Bu sonucun ardından Alanyaspor sezonu maç fazlasıyla 45 puanla 13. sırada tamamlarken, Süper Lig'e veda eden Sivasspor ise 35 puanla 17. sırada kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR 7’nci dakikada Sivasspor'un sol taraftan geliştirdiği atakta Simic'in son çizgiye inerek açtığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Charisis'in şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı. 14’üncü dakikada Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Yusuf Özdemir'in verdiği pasla topla buluşan Janvier topu merkeze doğru sürerek ceza sahası dışarısından şut çekti. Kaleye giden top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü. 33’üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Balkovec’in ortasıyla arka direkte topla buluşan Enes Keskin, kaleci Ali Şaşal Vural’ın kalesini terk etmesini fırsat bilerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 38’inci dakikada Sivasspor'un savunmadan çıktığı esnada, topu kapan Alanyasporlu futbolcu Makouta, hızla ceza sahasına girdi. Makouta’nın kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerinden aşırtmaya çalıştığı top kalecide kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 54’üncü dakikada Alanyaspor'un merkezden gerçekleştirdiği atakta Batuhan Yavuz'un derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kornere gönderdi. 66’ncı dakikada Alanyaspor farkı ikiye yükseltti. Sol taraftan gelişen atakta Janvier’in ceza sahasına ortasında topa yükselen Arda Usluoğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Mücadele 2-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: GAİN Park Stadyumu HAKEMLER: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert Bulut ALANYASPOR: Yusuf Karagöz (Dk. 87 Mert Furkan Bayram), Batuhan Yavuz, Aliti (Dk. 87 Umut Mert Toy), Balkovec, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan Karaca, Enes Keskin (Dk. 77 Hadergjonaj), Vilhena (Dk. 67 Hwang), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Yusuf Can Karademir) SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Oğuzhan Aksoy (Dk. 46 Pritchard), Ziya Erdal (Dk. 83 Mehmet Talha Şeker), Charisis, Bekir Böke (Dk. 83 Menig), Simic (Dk. 69 Rodrigues), Koita (Dk. 46 Emrah Başsan) GOLLER: Dk. 33 Enes Keskin, Dk. 66 Arda Usluoğlu (Alanyaspor)