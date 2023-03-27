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Ala Suresi Okunuşu ve Anlamı: Ala Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Ala Suresi okunuşu ve anlamı: Ala Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Ala Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 19 ayettir. Sure adını birinci ayette yer alan ve Allah Teala’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. Alâ, en yüce anlamına gelmektedir. Surede Allah, vahiy ve Kur’an, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alınmıştır. Ala Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 27.03.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ala Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Ala Suresi, Kur'an'ın 87. suresidir. Sure, 19 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure, iniş sırasına göre 8. suredir. Tekvir Suresi'nden sonra, Leyl Suresi'nden önce inmiştir. Sure, adını ilk ayette geçen ve Allah'ı tanımlayan "en yüce" anlamındaki "el-A'lâ" kelimesinden almıştır. Ayrıca A'lâ, İslam'da Allah'ın 99 isminden biridir. Surede Allah’ın yüceliğinden ve kudretinden, kâfirlerin durumundan, Kur’an okuma ve ezberleme kolaylığından, dünya hayatının ebedi kurtuluşa hizmet etmesi halinde bir değer ifade edeceğinden bahsedilir. Ala Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Ala Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Ala Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1. Sebbihısme rabbikel'a'la.

    2. Elleziy haleka fesevva.

    3. Velleziy kaddere feheda.

    4. Velleziy ahrecelmer'a.

    5. Fece'alehu ğusaen ahva.

    6. Senukriüke fela tensa.

    7. İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa.

    8. Ve nüyessirüke lilyüsra.

    9. Fezekkir in nefe'atizzikra.

    10. Seyezzekkerü men yahşa.

    11. Ve yetecennebühel'eşka.

    12. Elleziy yaslennarelkübra.

    13. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

    14. Kad efleha men tezekka.

    15. Ve zekeresme rabbihi fesalla.

    16. Bel tü'sirunelhayateddünya.

    17. Vel'ahıretü hayrün ve ebka.

    18. İnne haza lefissuhufel'ula. 

    19. Suhufi ibrahiyme ve musa.....

  • Ala Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1. Yüce Rabbinin adını,

    2. Yaratıp düzene koyan,

    3. Takdir edip yol gösteren,

    4. (Topraktan) yeşil otu çıkaran,

    5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.

    6. Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.

    7. Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

    8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız.

    9. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

    10. (Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak.

    11. Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.

    12. O ki,en büyük ateşe girecektir.

    13. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.

    14. Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,

    15. Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden.

    16. Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

    17. Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.

    18. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır. 

    19. İbrahim ve Musa'nın kitaplarında.

  • Ala Suresi Konusu

    Surede Allah, vahiy ve Kur’an, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedi hayattaki sonuçları ele alınmıştır.

    Ala Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada seksen yedinci, iniş sırasına göre sekizinci suredir. Tekvir suresinden sonra, Leyl suresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır.

    Ala Suresi Fazileti 

    Kaynaklarda, Hz. Peygamber’in Ala suresini okumaktan büyük tat aldığı; özellikle vitir, bayram ve cuma namazlarında onu okuduğu bildirilmektedir (bk. İbn Kesîr, VIII, 399-400; Emin Işık, “A‘lâ Sûresi”, DİA, II, 310-311).

  • Ala Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Tesbih, Allah’ı kendisine lâyık olmayan isimlerden, niteliklerden ve eylemlerden tenzih etmek, O’nun böyle kusurlardan uzak olduğunu kabul ve ifade etmektir. “Uygun şekil verme” diye çevirdiğimiz 2. ayetteki tesviye kavramı, Kur’an’da genellikle Allah’ın, yarattığı varlığa, onun varlık türünün gerektirdiği yapıyı, şekli vermesi, uygun forma kavuşturması” anlamında kullanılmaktadır. Bu ayette ise “sevvâ” fiilini –nesnesi belirtilmediğinden– “her şeye uygun şeklini verme” olarak anlamak gerekir (ayrıca bk. Hicr 15/29).

    Allah’ın yol göstermesinden (3. ayet) maksat, yarattığı şeylerin tabiatını belirleyip onu yaratılış gayesine, hikmet ve hedefine doğru yöneltmesidir. Şevkânî ayeti şöyle yorumlar: “Allah varlıkların cinslerini, türlerini, niteliklerini, ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini ve nihayet ecellerini takdir etmiştir; her birini yapabileceği, kendisine uygun olan davranışlara yöneltmiş ve yaratıldığı amaç istikametinde gelişmesini kolaylaştırmış, din ve dünya işlerinde yapması gerekeni ona ilham etmiştir” (bk. V, 493). 

    4 ve 5. ayetler, Allah’ın baharda yeşil bitkileri bitirip vakti gelince onları kapkara bitki kalıntısı haline getirmesi şeklinde açıklandığı gibi mecazen “canlı varlıklara hayat veren ve zamanı gelince onları öldüren” anlamında da yorumlanabilir. Bazı çağdaş yorumcular 5. ayetin, kömür madeninin teşekkülüne işaret ettiğini ileri sürmüşlerdir. Buna göre ilâhî kudret önceleri her türlü bitkiyi, ağacı yetiştirip uzun zaman sonra bunları kömür haline getirmiştir, ayet bu olayı ifade etmektedir. Zira kömür yataklarının önceki jeolojik dönemlerde yaşamış olan dev bitkilerle ormanların geçirdiği değişikliklerin ardından yer altında basınç ve ısı etkisiyle kömüre dönüşmüş olduğu bilinmektedir. Cansız madde olan taş ve topraktan yemyeşil otların ve ormanların çıkması nasıl Allah’ın kudretini gösteren bir olaysa onların zamanla taş kömürüne dönüşmesi de öylece O’nun kudretini gösteren bir olaydır (bk. Elmalılı, VIII, 5747-5758; Emin Işık, “A‘lâ Sûresi”, DİA, II, 311).

  • Ala Suresi Kaç Ayet?

    • Ala Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.

    Ala Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    • Ala Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 591. Sayfada ve 30. Cüzde yer alır.

    Ala Ne Demek?

    • Sure, adını ilk ayette geçen ve Allah'ı tanımlayan "en yüce" anlamındaki "el-A'lâ" kelimesinden almıştır.

  • Ala Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Ala suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157) 

    Keza, başörtüsü olmadan da Ala suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Ala Suresi Adetliyken Okunur Mu? 

    • Ala suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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