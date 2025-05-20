Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Al Shabab ile şampiyonluğu garantileyen Al Ittihad kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 1. ve 34. dakikalarda Moussa Diaby ile 58'de Steven Bergwijn kaydetti. Al Shabab'ın golleri ise 45+3'te Yannick Carrasco ile 67'de Cristian Guanca'dan geldi.

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Bu sonucun ardından üst üste 5. maçını kazanan Ittihad 80 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Shabab ise 57 puanda kaldı. Ligin 34. ve son haftasında Al Shabab deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak. Al Ittihad ise Damac'ı konuk edecek.