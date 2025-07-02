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        Haberler Dünyadan Al Pacino'nun İtalyan genç bir kadınla samimi anları: 85 yaşında bile hâlâ çekici olduğunu kanıtlıyor - magazin haberleri

        Al Pacino'nun İtalyan genç bir kadınla samimi anları: 85 yaşında bile hâlâ çekici olduğunu kanıtlıyor

        Film çekimi için Roma'da bulunan Hollywood Yıldızı Al Pacino, İtalyan bir güzelle samimi şekildeyken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:09
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        85 yaşında bile hâlâ çekici
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        Al Pacino, gerçek çekiciliğin yaşla ilgili olmadığını kanıtlıyor. 85 yaşındaki usta oyuncu, ekim ayında gösterime girecek olan 'Maserati: The Brothers' filminin çekimleri için bulunduğu Roma'da, İtalyan bir güzelle samimi şekildeyken objektiflere yakalandı.

        Al Pacino, sadece ekranda ve beyazperdede değil, sahne dışında da hâlâ başrol oyuncusu olduğunu kanıtlar gibiydi.

        Efsanevi İtalyan otomobil hanedanlığı Maserati hakkında çekilen biyografik filmin başrol oyuncusu Al Pacino, dün gece yemek masasında keyifli pozlar verdi. Hollywood ikonu, Piazza del Popolo'daki şık bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken görüldü. Tüm gözler Pacino ile yanında oturan genç bir kadın arasındaki samimi sohbetteydi.

        Genç kadının İtalyan serbest gazeteci Caterina Di Terlizzi olduğu öğrenildi. Di Terlizzi'nin ünlü oyuncuyu yanağından öperken, Pacino'nun durumdan zevk aldığını gösteren yüz ifadesi objektiflere yansıdı.

        Caterina Di Terlizzi

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        Hollywood’un en büyük yıldızlarından biriyle görüntülenince bir anda herkesin merak konusu olan Caterina Di Terlizzi'nin 2020'de iletişim ve medya alanında stajını tamamladığı, 2023'te Luis Guido Carli Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini aldığı öğrenildi. Di Terlizzi, şu anda NBC News için serbest gazeteci olarak çalışıyor.

        Noor Alfallah

        Al Pacino 2023'ün yazında 31 yaşındaki yapımcı Noor Alfallah’tan Roman adını verdiği bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Bu, Pacino'nun dördüncü çocuğuydu. Noor Alfallah ile Al Pacino ilişkisi 2020'de başlamıştı. Ünlü oyuncu, 'Sonny Boy' adlı anı kitabında küçük oğlu hakkında bir pasaj yazmış, bebeğinin, 2020'de geçirdiği ağır Covid hastalığı sonrası hayata tutunma sebebi olduğunu belirtmişti.

        Al Pacino'nun Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 23 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri; Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 34 yaşında Julie Pacino adında bir kızı bulunuyor.

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        #Al Pacino
        #İtalyan
        #Maserati
        #Noor Alfallah

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