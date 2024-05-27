Al Nassr sezonu galibiyetle kapadı, Cristiano Ronaldo rekor kırdı!
Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı.
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Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı.
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Al Nassr, sezonun son hafta maçında sahasında ağırladığı Al Ittihad'ı Portekizli yıldızı Ronaldo (2), Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle 4-2 mağlup etti.
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Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 35 gol atan 39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.
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Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.
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