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        Haberler Spor Futbol Al Nassr sezonu galibiyetle kapadı, Cristiano Ronaldo rekor kırdı! - Futbol Haberleri

        Al Nassr sezonu galibiyetle kapadı, Cristiano Ronaldo rekor kırdı!

        Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 23:29 Güncelleme: 27.05.2024 - 23:29
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          Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı.

        • 2

          Al Nassr, sezonun son hafta maçında sahasında ağırladığı Al Ittihad'ı Portekizli yıldızı Ronaldo (2), Abdulrahman Ghareeb ve Meshari Al Nemer'in golleriyle 4-2 mağlup etti.

        • 3

          Bu sezon 31 maçta forma giyen ve 35 gol atan 39 yaşındaki Ronaldo, Suudi Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

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          Ronaldo ayrıca dört farklı ligde (İspanya, İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan) gol kralı olan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

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