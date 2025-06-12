Al Nassr, Kim Min-Jae'yi istiyor!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Bayern Münih'te kariyerine devam eden Kim Min-Jae ile, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın ilgilendiği öğrenildi.
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Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, savunma bölgesini güçlendirme kararı aldı ve Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae'yi listesine aldı.
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Foot Mercato'nun haberine göre; Al Nassr, Güney Koreli stoperi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
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Bu transfer için Arabistan ekibinin ısrarcı olduğu ve 28 yaşındaki ismin de transfere sıcak baktığı haberin detaylarında yer aldı.
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2023 yazında Napoli'den Bayern Münih'e 50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Min-Jae'nin güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro...
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Geçtiğimiz sezon 43 maçta 3 bin 593 dakika süre alan Min-Jae, 3 gollük katkı sağladı. Oyuncunun Bavyera temsilcisiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.