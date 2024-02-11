Al-Musrati resmen Beşiktaş'ta - Nasıl bir futbolcu?
Beşiktaş, Liga Portugal ekiplerinden Braga'nın orta saha oyuncusu Al-Musrati'yi, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna resmen kattı. Transfermarkt'ın Portekiz uzmanı Marcel de Almeida, Al-Musrati'yi değerlendirdi
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Beşiktaş, Liga Portugal ekiplerinden Braga'nın orta saha oyuncusu Al-Musrati'yi, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna resmen kattı. Beşiktaş, orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin transferi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı. Açıklamada, Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralık olarak, sonrasında ise 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için kalıcı olarak transfer edilmesi planlandığı belirtildi.
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KAP AÇIKLAMASI
"Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır."
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OYUNCUNUN MALİYETİ
Braga, Al-Musrati'nin Beşiktaş'a transferinin detaylarını duyurdu.
Kiralama bedeli: Beşiktaş, Al-Musrati için Braga'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Zorunlu satın alma maddesi: Anlaşmaya göre, Beşiktaş'ın 11 milyon euro karşılığında oyuncuyu zorunlu olarak satın alması gerekiyor.
Bonuslar: Ayrıca, çeşitli performans hedeflerine bağlı olarak 2.5 milyon euro bonus ödemesi de anlaşmanın bir parçası.
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PORTEKİZDEN AL-MUSRATİ YORUMU
Transfermarkt'ın Portekiz uzmanı Marcel de Almeida, Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Almeida, "Al-Musrati, teknik olarak yetenekli bir defansif orta saha oyuncusu. Top kazanma konusunda etkili ve güçlü ikili mücadele yeteneğine sahip. Braga'da oyun kurulumunda da önemli rol oynuyor, uzun pasları ve oyunu iyi dağıtmasıyla dikkat çekiyor. Braga'nın onu Beşiktaş'a bırakmasına şaşırdım. Geçtiğimiz yaz Benfica'nın 15 milyon Euro teklif ettiği ve bu teklifin reddedildiği biliniyor" dedi.
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Libya Milli Takımı'nda da forma giyen Al-Musrati, güçlü fiziksel yapısı, savunmadaki yetenekleri ve orta sahadaki performansı ile tanınmakta. Futbol kariyerine Libya'da başlayan oyuncu, 2017 yılında Avrupa'ya geçiş yapmış ve sırasıyla Guimarães ve Rio Ave formaları giymişti.
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2020 yılında bedelsiz olarak Braga'ya transfer olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüp kariyerinde 218 maçta 15 gol ve 8 asist kaydetti. Libya Milli Takımı'nda ise 42 maçta 2 gol attı. Oyuncunun piyasa değeri 16 milyon Euro olarak belirlenmiş ve sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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