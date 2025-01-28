Al Hilal Neymar'la yollarını ayırdı!
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Brezilyalı yıldız Neymar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 33 yaşındaki hücum oyuncusunun futbola başladığı kulüp olan Santos'la anlaştığı iddia edildi.
Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Hilal, 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız Neymar ile yol ayrımına gitti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Al-Hilal ve Neymar, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Teşekkürler ve başarılar Neymar." denildi.
2023 yazında Paris Saint-Germain'den (PSG) 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Sambacı, Al Hilal'de sadece 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol - 3 asistlik performans gösterdi.
SANTOS'A DÖNÜYOR!
Al Hlilal ile yollarını ayıran Neymar'ın yeni durağı ise şaşırttı. Brezilya basını, yıldız ismin, futbola başladığı kulüp olan Santos'la anlaşmaya vardığını duyurdu. Brezilya kulübünün Neymar transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacağı öne sürüldü.