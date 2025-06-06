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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!

        Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen için ısrarını sürdürüyor. Al Hilal'in Napoli'ye 70 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif sunduğu ve maaş teklifini de güncellediği belirtildi. Ayrıca İtalyan gazeteci Di Marzio da Osimhen'in Al Hilal ile anlaştığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 23:40 Güncelleme: 06.06.2025 - 23:40
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        • 1

          Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve takımdan ayrılan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          "AL-HILAL FİYAT YÜKSELTTİ"

          Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Hilal, 26 yaşındaki futbolcudan vazgeçmiyor. Suudi Arabistan ekibi, Napoli ve Osimhen'e yeni bir teklifte bulundu.

        • 3

          Al Hilal'in Napoli'ye 70 milyon euro'nun üzerinde bir teklif sunduğu ve Osimhen'e yaptığı teklifi de yükselttiği kaydedildi. Al Hilal'in Osimhen'e daha önce 30 milyon euro teklif ettiği gündeme gelmişti.

        • 4

          ANLAŞILDI İDDİASI

          Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberinin ardından ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Osimhen'in, Al Hilal ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını duyurdu. Al Hilal'in teklifi ile Napoli'nin beklentisi arasındaki farkın ise 5 milyon euro olduğu yazıldı.

        • 5

          "SIMONE INZAGHI İKNA ETTİ"

          Bir başka İtalyan gazeteci Nico Schira'nın geçtiği bilgilere göre; Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi, Victor Osimhen'i ikna etmeyi başardı. Al Hilal, Napoli ile ileri düzeyde görüşmelerde bulunarak Osimheni Kulüpler Dünya Kupasına dahil etmeye çalışıyor.

        • 6

          GALATASARAY DA TEKLİFİNİ YÜKSELTMİŞTİ

          Galatasaray, Nijeryalı yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların şu anda Osimhen transferindeki en büyük rakibi ise Al Hilal.

        • 7

          Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitti.

        • 8

          Nijeryalı yıldız için devrede olan Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk maaş teklifini, 20 milyon Euro'ya yükselttiği öğrenildi.

        • 9

          HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar Mauro Icardi transferinde olduğu gibi sponsorluk anlaşmalarıyla ödeme yapmayı planladığı ifade edildi.

        • 10

          Osimhen bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

        • 11
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