Al Fayha: 0 - Al Shabab: 2 | MAÇ SONUCU
Suudi Arabistan Pro Ligi 34. ve son haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Fayha'yı 2-0 mağlup etti. Giacomo Bonaventura ve Cristian Guanca'nın golleriyle kazanan Fatih Terim'in öğrencileri, sezonu 60 puanla 6. sırada tamamladı.
Suudi Arabistan Pro Ligi 34. ve son haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Al Fayha'ya konuk oldu.
Al Majma'ah Sports City Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Al Shabab, 2-0 kazandı.
Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 9'da Giacomo Bonaventura ile dakika 85'te Cristian David Guanca kaydetti.
Bu sonucun ardından Al Shabab, ligi 60 puanda 6. sırada tamamladı. Al Fayha ise 36 puanda 13.sırada tamamladı.