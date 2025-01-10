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        Haberler Spor Futbol Diğer Al Ahli: 3 - Al Shabab: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Ahli: 3 - Al Shabab: 2 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Ahli sahasında Al Shabab'ı ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 22:06 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:06
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        Fatih Terim ligdeki ilk maçında mağlup!
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        Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Al Ahli ile Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ivan Toney, 13'te Gabri Veiga ve 48'de ise Saad Yaslam kaydetti. Al Shabab'ın golleri ise 72. dakikada Merih Demiral (k.k) ve 90+5'te Musab Al Juwayr'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Al Ahli üst üste 5. galibiyetini aldı ve 26 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Al Shabab ise 23 puanda kaldı.

        Ligin 15. haftasında Al Ahli deplasmanda Al Kholood'la karşılaşacak. Al Shabab ise sahasında Al Riyadh'ı ağırlayacak.

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