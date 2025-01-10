Al Ahli: 3 - Al Shabab: 2 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Al Ahli ile Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ivan Toney, 13'te Gabri Veiga ve 48'de ise Saad Yaslam kaydetti. Al Shabab'ın golleri ise 72. dakikada Merih Demiral (k.k) ve 90+5'te Musab Al Juwayr'dan geldi.

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Bu sonucun ardından Al Ahli üst üste 5. galibiyetini aldı ve 26 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Al Shabab ise 23 puanda kaldı. Ligin 15. haftasında Al Ahli deplasmanda Al Kholood'la karşılaşacak. Al Shabab ise sahasında Al Riyadh'ı ağırlayacak.