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        Haberler Gündem Güncel Akyazı'da işçilere yüzde 47.38 zam | Son dakika haberleri

        Akyazı Belediyesi'nde işçilere yüzde 47.38 zam

        Sakarya'nın Akyazı Belediyesi ile Yerelsen ve Hak-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediyede çalışan kadrolu işçilerin ücretlerine 47.38 artış yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:43
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        Akyazı'da işçilere yüzde 47.38 zam
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        Sakarya'nın Akyazı Belediyesi ile Yerelsen ve Hak-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

        Yapılan anlaşmanın ardından Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ve Yerelsen TİS Grup Başkanı Murat Arslan tarafından Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

        Sözleşmenin Akyazı Belediyesi’nde çalışan işçilere hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Çalışma arkadaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Hep birlikte Akyazı’ya hizmet ediyoruz. Amacımız her zaman onların haklarını korumak. Yapılan görüşmelerin ardından kadrolu işçilerimizin maaşlarına ve sosyal haklarına yüzde 47.38 oranlarında bir artış yapmış olduk. Belediyemiz şirketi Ak Belde çalışanlarımıza da devam eden toplu iş sözleşmeleri gereğince 2025 yılında yüzde 47.38'lik ücret artışı yapacağız. Bütün çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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