Akseki Etnografya Müzesi yabancı turistlerin de rotasında

Konaktan dönüştürülen müzeyi beğendiğini anlatan Krol, "Burası çok ilginç bir yer. Böyle bir Türk evine ilk gelişim, burada çok ilginç şeyler gördüm. Böyle bir yerin olması çok değerli. İlginç halılar, ahşap ve işlemeli kapılar var, hoşuma gitti" diye konuştu.