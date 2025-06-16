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        Haberler Gündem Güncel Aksaray haberleri: Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi! | Son dakika haberleri

        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!

        Aksaray'da yürekleri yakan bir ölüm meydana geldi. Kentte 1 yaşındaki Asaf Gökkaya, ailesiyle ziyarete gittikleri evin havuzuna düştü. Sudan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılan minik bebek, hastaneye sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:47
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        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
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        Aksaray'da ziyarete gittikleri evin önündeki havuza düşen, sudan çıkarıldıktan sonra duran kalbi yeniden çalıştırılan Asaf Gökkaya (1), kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        DHA'nın haberine göre feci olay, dün saat 19.00 sıralarında Yanyurt köyünde meydana geldi. Ali ve Fadimana Gökkaya çifti, köydeki akrabaları Ahmet Gökkaya'yı ziyarete gitti.

        Çiftin oğlu Asaf, oynadığı sırada dengesini kaybedip evin önündeki havuza düştü. Durumu fark eden aile fertleri, çocuğu sudan çıkardı.

        DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

        İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi tekrar çalıştırılan Asaf, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Konya'daki Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Asaf Gökkaya, burada yaşam mücadelesini kaybetti.

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        #haberler
        #Aksaray
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