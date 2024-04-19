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        Haberler Yemek Yapma Akşama ne pişirsem diye düşünenler için: Dünya mutfağı lezzetlerinden olan Çin mantısı (gyoza) tarifi!

        Akşama ne pişirsem diye düşünenler için: Dünya mutfağı lezzetlerinden olan Çin mantısı (gyoza) tarifi!

        Çin mutfağının lezzetli yiyeceklerinden olan Çin mantısı (gyoza), evlerde de kolaylıkla hazırlanabiliyor. Geleneksel Çin mantısı, ince hamurun içine doldurulan çeşitli malzemelerle hazırlanıyor ve genellikle haşlanarak ya da kızartılarak servis ediliyor. İşte, sizin için Çin mantısının malzemeleri ve yapılışı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 17:27 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:28
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        • 1

          Mantı, neredeyse her ülkede yapılan yemeklerden biridir. Bugün sizin için Türkiye'de yapılan mantılardan biraz daha büyük olan ve genellikle buharda pişirme yöntemiyle hazırlanan buharda Çin mantısı tarifi hazırladık. İşte, Çin mantısı diğer adıyla gyozanın yapılışı...

        • 2

          BUHARDA ÇİN MANTISI (GYOZA)

          MALZEMELER:

          2 bardak un

          Yarım bardak su

          HARCI İÇİN:

          3 adet mantar

          100 gram kıyma

          Yarım adet kıyılmış soğan

          Yarım adet pırasa

          1 kaşık sıvı yağ

          1 tatlı kaşığı nişasta

          Damak tadınıza göre tuz, toz zencefil ve karabiber

          1 yemek kaşığı soya sosu

          KIZARTMAK İÇİN:

          Çeyrek çay bardağı sıvı yağ

          1 bardak su

        • 3

          YAPILIŞI:

          Bir kapta suyla unu yoğurup oda sıcaklığında 2 saat dinlendirin. Hamurunuzu cevizden biraz küçük parçalar alarak bezelere ayırın.

          Çay tabağından büyük olmayacak ve çok ince olmayan hamurlar açın. Bu sırada iç harcı için kıyma hariç tüm malzemeleri rondodan çekin.

        • 4

          Açtığınız hamurun içine harcınızdan koyup sıkıca hamuru kapatın. Büyük bir tava çıkartın ve içerisine zeytinyağı ekleyin.

          Tavaya mantılarınızı dik olarak koyun ve pişirmeye başlayın.

        • 5

          Mantınızın altı kızardığında tavaya az miktarda su ekleyin ve kapağını kapatın. Bu aşamada buharda pişmeye bırakabilirsiniz. (Ayrıca isterseniz buharda biraz piştikten sonra kızartabilirsiniz.)

          Pişen mantılarınızı sirke veya soya sosu ile beraber sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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