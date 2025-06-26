Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AKOM'dan kritik uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 26 Haziran Perşembe MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

        Yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Birçok kentte sıcaklıklar 35 derecelere çıkarken, AKOM'dan konuya ilişkin kritik bir açıklama geldi. AKOM Basra kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 26 Haziran 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 01:04 Güncelleme: 26.06.2025 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Basra kökenli sıcak hava dalgasının, başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmasının beklendiğini bildirerek; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamalarını tavsiye etti. Peki, 'Bugün hava nasıl olacak?' İşte 26 Haziran 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          MARMARA

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          BALIKESİR 18°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          EDİRNE 21°C, 40°C

          Az bulutlu ve açık

          İSTANBUL 19°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          KIRKLARELİ 20°C, 38°C

          Az bulutlu ve açık

        • 4

          EGE

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          A.KARAHİSAR 16°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          İZMİR 24°C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

          MUĞLA 23°C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

          UŞAK 17°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

        • 5

          AKDENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA 21°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          ANTALYA 26°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          HATAY 22°C, 32°C

          Az bulutlu ve açık

          ISPARTA 19°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

        • 6

          İÇ ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ANKARA 18°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

          ESKİŞEHİR 17°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          KONYA 19°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          SİVAS 11°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

        • 7

          BATI KARADENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          BOLU 14°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          DÜZCE 17°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

          SİNOP 19°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          ZONGULDAK 18°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          AMASYA 16°C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          RİZE 17°C, 28°C

          Az bulutlu ve açık

          SAMSUN 19°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          TRABZON 18°C, 26°C

          Az bulutlu ve açık

        • 8

          DOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ERZURUM 8°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          KARS 6°C, 27°C

          Az bulutlu ve açık

          MALATYA 17°C, 37°C

          Az bulutlu ve açık

          VAN 14°C, 26°C

          Az bulutlu ve açık

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR 23°C, 41°C

          Az bulutlu ve açık

          GAZİANTEP 23°C, 40°C

          Az bulutlu ve açık

          MARDİN 25°C, 38°C

          Az bulutlu ve açık

          SİİRT 23°C, 39°C

          Az bulutlu ve açık

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada Iraklı 2 kardeş öldü
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada Iraklı 2 kardeş öldü
        İzmir Aliağa'daki yangın saatlerdir devam ediyor
        İzmir Aliağa'daki yangın saatlerdir devam ediyor
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Trump'tan Netanyahu çağrısı
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        "Kıyamet günü saati ilerliyor"
        "Kıyamet günü saati ilerliyor"
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Habertürk Anasayfa