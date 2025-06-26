Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Basra kökenli sıcak hava dalgasının, başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmasının beklendiğini bildirerek; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamalarını tavsiye etti. Peki, 'Bugün hava nasıl olacak?' İşte 26 Haziran 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...