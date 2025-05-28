AKM önünde durma eylemi yapanlara gözaltı

İstanbul Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde "durma eylemi" gerçekleştiren 18 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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Eylemciler, herhangi bir pankart ya da slogan olmaksızın AKM önünde sessiz şekilde durarak protesto gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, eylemin izinsiz olduğunu belirterek gruba müdahale etti.

Gözaltına alınan 18 kişi, işlemleri yapılmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.