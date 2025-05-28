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        Haberler Gündem Güncel AKM önünde durma eylemi yapanlara gözaltı | Son dakika haberleri

        AKM önünde durma eylemi yapanlara gözaltı

        İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) önünde durma eylemi yapan 18 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.05.2025 - 22:44 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:45
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        AKM önünde durma eylemi yapanlara gözaltı
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        İstanbul Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde "durma eylemi" gerçekleştiren 18 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

        Eylemciler, herhangi bir pankart ya da slogan olmaksızın AKM önünde sessiz şekilde durarak protesto gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, eylemin izinsiz olduğunu belirterek gruba müdahale etti.

        Gözaltına alınan 18 kişi, işlemleri yapılmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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        #istanbul
        #Taksim
        #haberler
        #Atatürk Kültür Merkezi
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