AKM'de 'Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri'

TÜRK DÜNYASINDAN EZGİLERLE MEHTER KONSERİ

Çin seddinden Akdeniz'in kuzeydeki kolu Adriyatik’e kadar olan coğrafya üzerinde Türklerin etkilerinin görüldüğü bu coğrafyada icra edilen farklı ezgilerden örnekleri mehterin klasik repertuarı ile harmanlayarak İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından dinleyicilere aktarılacak. Orta Asya ezgilerinden Anadolu ezgilerine Rumeli’den Balkanlar’a kadar İpek Yolu üzerinde Türk’ün eli değmiş her yerden örneklerin canlandırılacağı konser unutulmaz bir akşam vadediyor.

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Türk Dünyasından Ezgilerle Mehter Konseri- İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; 13 Ocak 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

SALUTE TO VIENNA-YENİ YIL KONSERİ

Avrupa’da yüzlerce yıldır izleyicileri büyüleyen dünyaca ünlü Viyana geleneğinden ilham alan Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri, yeni yıla şık bir başlangıç yapmak isteyen müzikseverleri ağırlıyor. Avrupa’nın önde gelen şarkıcıları, dansçıları ve tam kadro bir orkestra eşliğinde “Vals Kralı” Johann Strauss, Jr.’ın eserlerinin sahnelendiği bu konser, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Johann Strauss, Jr. ve çağdaşlarının zengin ve canlı müzikleriyle dolu olan Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri, izleyicileri valslere, uvertürlere ve ünlü operetlerden aryalar ve düetlere hayran bırakıyor.

Salute To Vienna-Yeni Yıl Konseri; 14 Ocak 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

RUMELİ EZGİLERİ KONSERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sevilen sanatçıları Şükrü Alkan ve Çimen Yalçın tarafından geçtiğimiz aylarda AKM Çok Amaçlı Salon’da yapılan ve kısa süre içinde biletleri tükenen “Rumeli Türküleri Konseri”nin ardından, titizlikle hazırlanan ve genişletilen konser repertuvarı ile sanatçılarımız yeniden bir araya geliyor.

Rumeli bölgesine ait en sevilen ve dillere pelesenk olan türkülerden/şarkılardan oluşacak bu özel konserde halk dansları ve Atatürk'ün sevdiği türküler de yer alıyor.

Sanatın İstanbul’daki merkezlerinden biri olan AKM’nin eşsiz sahnesinde, 14 Ocak Salı günü saat: 20:00’de düzenlenecek “Rumeli Ezgileri Konseri”ne, Devlet Halk Dansları Topluluğu da katkıda bulunuyor.

Rumeli Ezgileri Konseri; 14 Ocak 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM TİMSAH ATEŞİ Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in üstlendiği “Timsah Ateşi”, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin, babalarıyla olan çalkantılı hikâyesini derin bir duygu yoğunluğuyla sahneye taşıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği bu etkileyici oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında gösterilerek uluslararası alanda dikkat çekmeyi başardı. Kız kardeşlerin çatışmaları ve içsel yolculukları, izleyiciyi derinden etkileyen bir deneyim sunarken, aile bağlarının karmaşıklığını da gözler önüne seriyor. Timsah Ateşi, 15 Ocak Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. FINDIKKIRAN Çaykovski ve Petipa’nın iş birliği ile ortaya çıkan Fındıkkıran balesi; küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği masal tarzı bir yılbaşı klasiğidir. Sanatseverlerin büyük beğenisini kazanmış olan Fındıkkıran, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 2025 sanat sezonunda da izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Orkestra Şefliğini İbrahim Yazıcı’nın yaptığı Fındıkkıran’ın reji ve koreografisi Mehmet Balkan’a emanet. Fındıkkıran-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 15 Ocak 20.00 ve 16 Ocak 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM CEREN NECİPOĞLU İSTANBUL ULUSLARARASI ARP FESTİVALİ 2009 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü arp sanatçısı anısına ikinci kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, 14-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. İlki 2020 yılında düzenlenen festival, beş yıllık aranın ardından daha kapsamlı bir programla bir kez daha dünya çapındaki arp sanatçılarını İstanbul’da ağırlayacak. 2. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali programında konserlerin yanı sıra iki farklı yaş kategorisinde arp yarışmaları, oda müziği yarışmaları, ustalık sınıfları, söyleşiler ve çalıştaylar da yer alıyor.

Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali; 15-19 Ocak tarihleri arasında, AKM Müzik Platformu, AKM Çok Amaçlı Salon ve AKM Tiyatro Salonu’nda. VEDA Ayşe Kulin'in sevilen eseri ‘Veda’, Nedim Saban’ın uyarlaması ve yönetimiyle 16 Ocak’ta AKM Tiyatro Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak. Ayşe Kulin'in Osmanlı'nın son maliye nazırı olan dedesi Ahmet Reşat'ı anlattığı otobiyografik roman, Kurtuluş Savaşı yılları ve Cumhuriyet'in kuruluşunu sımsıcak bir konak ve aşk hikâyesi çerçevesinde anlatıyor. Romanın tiyatro oyunu olarak uyarlanmış halinde, başrollerde usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli ve Leyla Feray sahnede yer alıyor. Veda; 16 Ocak 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri serisi hız kesmeden devam ediyor. Şef Antonio Pirolli yöneminde, Özgecan Günöz, keman & Onur Şenler solistliğinde gerçekleşecek programda, J. Brahms’tan İkili Konçerto La Minor, Op.102 ve A. Bruckner’dan Senfoni No:7 Mi Major, Wab107 eserleri seslendirilecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri; 17 Ocak 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ-KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşiyor. Grubu The Bandits ile festivaller, konser alanları, özel organizasyonlar gibi çeşitli etkinliklerde yer alan sanatçı Paul; hem uluslararası müzik alanındaki tecrübesi hem de Türkiye’nin zengin kültürü ile uzun yıllardır iç içe olmasından doğan birikimi nedeniyle, zengin bir repertuarla AKM’de sanatseverlerle buluşuyor. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Kültürler Arası Köprü; 18 Ocak 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de. REKLAM TROYA Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Troya efsanesine hayat veriyor. Sanat tarihinin bu ölümsüz eserine Anayurdu’ndan üç bin yıl sonra merhaba diyoruz. Hitit Kralı Tuthalia’dan, Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir… Troya yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir düşün yeniden hayat buluşu…Yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışma, görmezden gelinen tarihe karşı bir tarih ve müzikal bir başkaldırı sanatseverlerle buluşacak.

Troya-Anadolu Ateşi Dans Topluluğu; 19 Ocak 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM YENİ YIL KONSERİ Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserinde şef Mehmet Hulusi Yücebıyık yönetiminde, Evcara ve Muhayyer makamlarından eserlerle müzikseverlerin huzuruna çıkıyor. Konserin birinci bölümünde klasik Türk müziğinin önde gelen bestekârlarından Küçük Mehmet Ağa’nın beste, ağır semai ve yürük semaiden oluşan takımıyla klasik üsluptaki iki şarkı yer alıyor. Bölümün başında ve sonunda seslendirilecek olan peşrev ve saz semaisi, klasik Türk müziğinin en büyük kadın bestekârı olan Dilhayat Kalfa’nın imzasını taşıyor. Konserin ikinci yarısında solist Bekir Ünlüataer, neoklasik döneme ait dört eserle sahne alacak. Ünlüataer, bir de gazel icra edecek. Solistin ardından tekrar sahneye gelecek olan koronun Mehmet Hulusi Yücebıyık yönetimindeki konseri Muhayyer makamından şarkılarla sona erecek. Yeni Yıl Konseri-Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 19 Ocak 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM WARHOL’UN DÜNYASI-POP ART’IN İKONU Atatürk Kültür Merkezi, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası- Pop Art’ın İkonu; 4 0cak 2025 tarihinden itibaren AKM Müzik Platformu’nda. PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.

Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül 2024-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında AKM Galeri’de.