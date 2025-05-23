Tetiği çeken 15, vurulan 12 yaşında!
Aksaray'da ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Y.Ç., güvercinlerini göstermek için eve götürdüğü arkadaşı 12 yaşındaki Derman Ali Y.'yi havalı tüfekle bacağından vurdu. Zanlı, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı
Aksaray'da kan donduran olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 7’nci sınıf öğrencisi Y.Ç. (15), okul çıkışı arkadaşı Derman Ali Y.'yi (12) güvercinlerini göstermek için evine götürdü.
HAVALI TÜFEKLE VURDU
DHA'daki habere göre Derman Ali Y., evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu.
ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.'yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
"GÜVERCİNLERİMİ GÖSTERECEĞİM' DİYOR"
Olayı duyup hastaneye gelen Derman Ali Y.’nin annesi Filiz Y., “Oğluma okul çıkışı arkadaşı ‘güvencin göstereceğim’ diyor ve zorla götürüyor. ‘Oğlum eve gideceğim’ deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş” dedi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri Y.Ç.’yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.