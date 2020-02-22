MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Koray’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Akhisar savunması müdahale edemeyince arka direkte boş kalan Emerghara topu ağlara gönderdi. 0-1

19. dakikada kornerden seken topu önünde bulan Onur, ceza sahası dışındaki Tolga’ya pasını verdi. Tolga’nın gelişine sert şutu az farkla auta gitti.

23. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada savunmadan seken topu Onur kafayla Burhan’a indirdi. Burhan’ın dönerek şutu az farkla yandan auta gitti.

25. dakikada 18 yayı içinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan’ın kaleye gönderdiği şut üst ağlarda kaldı.

29. dakikada Bjarnason’un orta sahada kaptırdığı topta Akhisar savunması eksik yakalandı. Ramazan’ın ceza sahasına getirdiği topu Sobiech’e aktardı. Sobiech’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

40. dakikada Burhan’ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topa buluşan Erhan’ın şutu kalecide kaldı.

52. dakikada Vrsajevic’in penaltı noktasına yerden yaptığı ortada Onur’un şutu üstten auta gitti.

56. dakikada Vrsajevic’in ceza sahasına yaptığı ortada Onur’un kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

60. dakikada Burhan’ın ceza sahasına ortasında Muhammet’in pasını alan Onur, altıpas üzerinden çektiği şut kalecide kaldı.

88. dakikada Muhammet’in kullandığı kornerde ceza sahası içine gelen topta Vrsajevic’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

90+2. dakikada Muhammet’in ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci kornere çeldi.