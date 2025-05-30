Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi kapılarını açıyor

        Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi kapılarını açıyor

        Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi, 30 Mayıs 2025 tarihinde Akbank Sanat'ın İstiklal Caddesi'ndeki binasında kapılarını açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi kapılarını açıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi, 43. yılında Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Sergi, 30 Mayıs 2025 tarihinde Akbank Sanat'ın İstiklal Caddesi'ndeki binasında açılacak.

        Bu yıl Ceren Erdem'in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 27 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

        DOSTLUK TEMASI ETRAFINDA ŞEKİLLENEN BİR SERGİ

        Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, bu yıl 'dostluk' kavramını merkeze alarak, sanatçıların doğa ve insan olmayan varlıklarla kurdukları ilişkileri sorguluyor.

        REKLAM

        Küratör Ceren Erdem, serginin konsepti ile ilgili olarak "Bu sergide dostluğu yalnızca duygusal bir bağ değil, yaşamsal bir örgütlenme biçimi olarak ele alıyoruz. Başvuran ve seçilen işlerde doğayla ve insan olmayan varlıklarla bağ kurma arzusu açıkça görülüyor. Sergi, dostluğu politik ve ekolojik bir eylem alanı olarak düşünmeye; dayanışma, paylaşım ve ortak varoluşun yeni yollarını birlikte keşfetmeye davet ediyor" dedi.

        Serginin hazırlık sürecine dair de açıklamada bulunan Erdem, "Bu sergiyi kurgularken dostluğu hem kişisel hem de kolektif bir varoluş biçimi olarak düşündük. Doğayla, hayvanlarla, nesnelerle ve insan olmayan varlıklarla kurduğumuz bağların içtenliğini ve gücünü görünür kılmak istedik. Dostluğu, yalnızca bir his değil; dünyayla başka türlü bir ilişki kurmanın, birlikte yaşamanın bir yolu olarak ele alıyoruz" şeklinde konuştu.

        SERGİDE YER ALACAK SANATÇILAR

        Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'nde eserleri sergilenecek 27 genç sanatçı şu şekilde:

        Dilara Altınkepçe Arslan, Bora Aşık, Ceren Aydoğdu, Dilruba Balak, İrem Bekmezci, Defne Cemal, Başak Çolak, Tuğba Demirbaş, Buse Elçi, Ömer Tevfik Erten, Hüseyin Güler, Zeynep Habiboğlu, İsmail İfşa, Özge Kahraman, Zeynep Kılınç, Begüm Malkoçlar, Betül Odabaşı, Selin Özçiftçi, Yeşim Özkan, Özge Öztürk Şimşek, Deniz Özuygur, Heper Sayar, İrem Sür, Sevgi Tunçbilek, Bengisu Üstay, Rüken Delal Yıldız, Engin Deniz Zabcı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Habertürk Anasayfa