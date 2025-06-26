'Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü' sergisi açıldı

Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki en köklü etkinliklerinden biri olan "Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü" sergisi, 43. yılında Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturuyor. Bu yıl Ceren Erdem'in küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 27 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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DOSTLUK TEMASI ETRAFINDA ŞEKİLLENEN BİR SERGİ

Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, bu yıl "dostluk" kavramını merkeze alarak, sanatçıların doğa ve insan olmayan varlıklarla kurdukları ilişkileri sorguluyor. Küratör Ceren Erdem, serginin konsepti ile ilgili olarak "Bu sergide dostluğu yalnızca duygusal bir bağ değil, yaşamsal bir örgütlenme biçimi olarak ele alıyoruz. Başvuran ve seçilen işlerde doğayla ve insan olmayan varlıklarla bağ kurma arzusu açıkça görülüyor. Sergi, dostluğu politik ve ekolojik bir eylem alanı olarak düşünmeye; dayanışma, paylaşım ve ortak varoluşun yeni yollarını birlikte keşfetmeye davet ediyor." dedi.

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Serginin hazırlık sürecine dair de açıklamada bulunan Erdem, "Bu sergiyi kurgularken dostluğu hem kişisel hem de kolektif bir varoluş biçimi olarak düşündük. Doğayla, hayvanlarla, nesnelerle ve insan olmayan varlıklarla kurduğumuz bağların içtenliğini ve gücünü görünür kılmak istedik. Dostluğu, yalnızca bir his değil; dünyayla başka türlü bir ilişki kurmanın, birlikte yaşamanın bir yolu olarak ele alıyoruz." şeklinde konuştu.

SERGİDE YER ALACAK SANATÇILAR Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, iki kurumun genç sanatçıları destekleme misyonunu bir araya getiriyor. Bu iş birliği sayesinde sergi, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı ve genç sanatçıların eserlerinin daha fazla görünürlük kazanmasını hedefliyor. REKLAM Akbank 43. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'nde eserleri sergilenecek 27 genç sanatçı: Dilara Altınkepçe Arslan, Bora Aşık, Ceren Aydoğdu, Dilruba Balak, İrem Bekmezci, Defne Cemal, Başak Çolak, Tuğba Demirbaş, Buse Elçi, Ömer Tevfik Erten, Hüseyin Güler, Zeynep Habiboğlu, İsmail İfşa, Özge Kahraman, Zeynep Kılınç, Begüm Malkoçlar, Betül Odabaşı, Selin Özçiftçi, Yeşim Özkan, Özge Öztürk Şimşek, Deniz Özuygur, Heper Sayar, İrem Sür, Sevgi Tunçbilek, Bengisu Üstay, Rüken Delal Yıldız, Engin Deniz Zabcı. Türkiye'nin çağdaş sanat sahnesine yeni isimler kazandırmayı ve genç sanatçıları desteklemeyi amaçlayan bu önemli sergi, tüm sanatseverleri Akbank Sanat'a davet ediyor.