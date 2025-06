Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak ilk isimler belli oldu

Türkiye'nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 35. yılında da dünya caz sahnesinin dikkat çekici isimlerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. 27 Eylül – 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin merakla beklenen ilk isimleri açıklandı. Sanatı her disipliniyle destekleyen Akbank Sanat ile BKM organizasyonundaki festivalin açıklanan ilk 8 ismi şöyle:

Çağdaş arpın sesini cazla yeniden tanımlayan, Grammy adayı ve NAACP ödüllü Brandee Younger; dark jazz’ın öncüsü olarak bilinen ve atmosferik yoğunluğuyla bir kült haline gelen Bohren Und Der Club Of Gore; 2024’te ACT etiketiyle yayımladıkları albümle dikkat çeken, caz ile buzukiyi olağanüstü bir doğallıkla buluşturan piyanist Joel Lyssarides ve buzuki ustası Georgios Prokopiou; Moğol müzikal geleneklerini folk ve cazla bir araya getiren etkileyici vokaliyle Enji; Bugge Wesseltoft, Magnus Öström ve Dan Berglund üçlüsünden oluşan İskandinav cazının son yıllardaki en büyük heyecan sebeplerinden biri olan RYMDEN; klasik Kuzey Hindistan müziği, modal caz ve hip hop estetikleri arasında serbestçe dolaşan The Guardian’ın “dünyanın en iyi küresel albümleri” listesine giren Jaubi; Avrupa caz sahnesinin yükselen yıldızı, "Polonya Cazının Yeni Umudu” olarak anılan bas virtüözü Kinga Głyk; ve Blue Note, ECM gibi kült plak şirketinden yayımladığı albümleriyle türlerötesi cazın parlak temsilcilerinden piyanist ve besteci Aaron Parks ve grubu Little Big.

Açıklanacak yeni isimlerle birlikte daha da zenginleşecek olan 35. Akbank Caz Festivali'nin biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. AÇIKLANAN PROGRAM Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou 1 Ekim 2025 // ARTER Caz sahnesinde buzukinin yer bulduğu o nadir anlardan biri, Joel Lyssarides ve Georgios Prokopiou’nun ortaklığı sayesinde hayat buluyor. 1940’larda İsveç’e göçen Kıbrıslı Rum bir ailenin torunu olan piyanist Joel Lyssarides ile Yunan buzuki ustası Georgios Prokopiou, ilk kez birlikte çaldığında takvimler 2022’yi gösteriyordu. 2023’te verdikleri ilk konserlerini, 2024’te ACT etiketli ilk albümleri Arcs & Rivers takip etti. Berlin’deki ACT Art Collection’da dört saatlik bir seansta kaydedilen albüm; her türlü üslup kısıtlamasını aşan, doğal bir kültürel füzyon duygusu yayıyor. Arcs & Rivers, bir eskiz defteri gibi; içinde diyaloglar barındırıyor ve ilk deneme olduğu göz önüne alındığında başarı çıtasını gerçekten çok yükseğe koyuyor. Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou, 1 Ekim’de ARTER’in değerli iş birliğiyle 35. Akbank Caz Festivali kapsamında ARTER sahnesinde.

Joel Lyssarides: Piyano Georgios Prokopiou: Buzuki Enji 4 Ekim 2025 // Salon İKSV Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da doğan şarkıcı ve besteci Enji, ülkesinin müzikal geleneklerini caz ve folk unsurlarıyla buluşturuyor. Mayıs 2025'te diskografisinin dördüncü stüdyo albümü Sonor'u Squama etiketiyle yayımlayan müzisyen, şarkılarında kimlik ve aidiyet gibi konu başlıklarını mecazi bir dille, ihtiyatlı ve daima umutlu bir bakış açısıyla ele alıyor. Şarkılar, tıpkı önceki albümleri Ursgal ve Ulaan'da olduğu gibi belirli bir türe sığdırması pek de mümkün olmayan bir esneklikte. 4 Ekim Cumartesi akşamı 35. Akbank Caz Festivali'nin konuğu olarak Salon İKSV sahnesinde olacak Enji, yeni şarkılarını bas gitarda River Adomeit ile gitarist ve ortak besteci Paul Brändle ile oluşturduğu üçlüyle seslendiriyor. Enji: Vokal Paul Brändle: Gitar River Adomeit: Kontrbas RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström)

8 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Bugge Wesseltoft, Magnus Öström ve Dan Berglund üçlüsünden oluşan ve İskandinav cazının son yıllardaki en büyük heyecan sebeplerinden biri olan RYMDEN'in müziği üç temel unsura dayanıyor: Melankolik ve atmosferik besteler, dramatik yoğunluk barındıran ritimler ve üst düzeyde virtüözce icra edilen caz. 90'ların ortasından bu yana E.S.T. (Esbjörn Svensson Trio) ve New Conception Of Jazz gruplarıyla paralel bir müzik tarihi yaratmayı başarmış üç müzisyen, RYMDEN oluşumuyla ilk kaydını 2019'da yayımladı. Daha önce Reflections and Odysseys, Space Sailors ve canlı albüm RYMDEN+KORK gibi kayıtlarıyla dış kozmosu keşfe çıkan RYMDEN, 2023 tarihli son albüm Valleys and Mountains ile Dünya'ya geri dönmüştü. Ancak Bugge Wesseltoft, Magnus Öström ve Dan Berglund üçlüsünden bekleneceği üzere, bu müzik tamamen dünyevi meselelere bağlı değil; içsel evrenler ve düşler de pastoral gezintiler birlikte keşfedilecek yeni alanlar sunuyor. Üçlü, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 8 Ekim Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak. Bugge Wesseltoft: Piyano, klavyeler Magnus Öström: Davul Dan Berglund: Bas Jaubi 9 Ekim 2025 // Salon İKSV

Jaubi, klasik Kuzey Hindistan müziği, modal caz ve hip hop estetikleri arasında serbestçe dolaşıyor. Enstrümantal parçalar yapan grubun ismi, Urduca dilinde kabaca "her neyse / her kimse" anlamına gelen bir kelimeden geliyor. Jaubi'yi küresel müzik dünyasında spot ışıklarıyla buluşturan ilk yayın 2016 tarihli müthiş J Dilla yorumu "Time: The Donut of the Heart" olmuştu. 2019 yılında, İngiltere caz sahnesinin önde gelen isimlerinden multienstrümanist Tenderlonious ile EABS/Błoto gruplarının klavyecisi Marek 'Latarnik' Pędziwiatr, doğaçlama kayıtlar yapmak üzere Ali Riaz Baqar, Zohaib Hassan Khan ve Kashif Ali Dhani'den oluşan ana ekibe Pakistan, Lahor'da katıldı. Bu ortaklık sonucunda Ragas from Lahore ve Nafs at Peace kayıtları ortaya çıktı. 2021'de The Guardian'ın "En İyi 10 Küresel Albüm" listesine adını yazdıran ilk albüm Nafs At Peace'in ardından geçtiğimiz yıl dinleyiciyle buluşan A Sound Heart adlı ikinci albüm, kolektif için hem işitsel hem spiritüel anlamda yeni bir bölümün başlangıcını simgeliyor. Kulağa hoş gelen ve iyi hissettiren şeyler üretmeyi üretimlerinin temel prensibi olarak benimseyen Jaubi, 9 Ekim'de Salon İKSV iş birliğiyle 35. Akbank Caz Festivali'nin konuğu olacak. Zohaib Hassan Khan: Sarangi Ali Riaz Baqar: Gitar Kashif Ali Dhani: Tabla Tenderlonious: Flüt, alto saksafon Latarnik: Klavye, synthesizer Tim Carnegie: Davul Kinga Głyk 10 Ekim 2025 // Frankhan

"Kinga, müzikal yeteneğiyle adını Polonya caz tarihine kalıcı olarak yazdırdı." Basçı Kinga Głyk hakkında bu tanımı, dünyaca ünlü piyanist ve doğaçlama ustası Adam Makowicz yapıyor. 2015'te henüz 18 yaşında yayımladığı ilk albümü Rejestracja'dan bu yana dünyanın dört bir yanında konserler veren müzisyen, prestijli Koryfeusz of Polish Music tarafından 2020 yılında "Polonya Cazının Yeni Umudu" kategorisinde Büyük Ödül ile onurlandırılmıştı. Diskografisinin beşinci ve şu âna kadarki son halkası olan Real Life albümünde Robert "Sput" Searight, Casey Benjamin, Brett Williams, Nicholas Semrad gibi müzisyenlerle çalışan Głyk, prodüktör koltuğunu da Snarky Puppy'nin kurucusu Michael League ile paylaştı. Avrupa cazının son yıllardaki en dikkat çekici yeteneklerinden biri olan Kinga Głyk, 35. Akbank Caz Festivali'nin konuğu olarak 10 Ekim'de Frankhan'da. Nicolas Viccaro: Davul Paweł Tomaszewski: Klavye Michał Jakubczak: Klavye Hailey Niswanger: EWI (elektronik nefesli), saksafon Kinga Głyk: Bas Bohren Und Der Club Of Gore 11 Ekim 2025 // Borusan Müzikevi

90'ların başlarında Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya "kasvet yüklü caz müzik" icra etmek üzere temelleri atılan Bohren Und Der Club Of Gore, karanlık dokuları harmanlayan enstrümantal kompozisyonlarıyla Dark Jazz akımının öncü gruplarından biri. Üretimlerini 2015'ten bu yana Christoph Clöser, Robin Rodenberg ve Morten Gass üçlüsüyle sürdüren Bohren Und Der Club of Gore'un son albümü Patchouli Blue 2020'de yayımlanmıştı. Gruba göre bu albüm dört birim "alışıldık Bohren", üç birim "gariplik" ve dört birim "cazın sinsi havası" karışımıyla altın orana ulaşıyor. "Şarkı isimlerinde gizli bir hikâyenin gölgesi mevcut; bu hikâyeyi de ruh hâlinize göre kendiniz yaratabilirsiniz." diyerek dinleyiciye bir keşif alanını da işaret ediyorlar. Bohren Und Der Club Of Gore, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında Borusan Sanat'ın değerli iş birliği ile 11 Ekim'de Borusan Müzikevi'nde. Christoph Clöser: Saksafon, vibrafon Morten Gaß: Klavyeler, gitar Robin Rodenberg: Bas The Brandee Younger Trio 11 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Brandee Younger, modern müzikte arpın rolünü devrimsel bir şekilde yeniden tanımlıyor. Son 15 yılda, arp sanatçıları için sınırları ve kısıtlamaları ortadan kaldırmak adına pek çok adım attı. 2022'de En İyi Enstrümantal Beste dalında Grammy Ödülü'ne aday gösterilen ilk Siyah kadın olarak tarihe geçti. Aynı yıl, NAACP Image Award'a da aday oldu ve 2024'te Brand New Life ile En İyi Caz Albümü ödülünü kazandı. Aynı zamanda akademisyen olan Younger'ın amaç ve mirasa saygı duygusuyla yüklü müziği, arpın daha geniş ve çeşitli kitlelere ulaşmasını sağlıyor. 13 Haziran'da dinleyicisiyle buluşacak üçüncü albümü Gadabout Season'ı benzersiz kılan özelliklerden biri ise Younger'ın kendi evinde, Alice Coltrane'in restore edilmiş arpıyla kaydedilmiş olması. 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 11 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde olacak Brandee Younger'ın enstrümanın mirasını bugüne taşıma tutkusu The New York Times tarafından şu sözlerle vurgulanıyor: "Bugüne kadar hiçbir arpist, Salzedo'dan Dorothy Ashby'ye, oradan Alice Coltrane'e uzanan modern arp geleneklerini bu kadar güç, zarafet ve bağlılıkla birleştirebilmiş değil." Brandee Younger: Arp Rashaan Carter: Kontrbas Allan Mednard: Davul Aaron Parks Little Big 12 Ekim 2025 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Aaron Parks, diskografisinde Blue Note ve ECM gibi cazın küresel seyrini şekillendirmiş etiketle rastlayabileceğiniz bir piyanist ve besteci. Kariyeri boyunca Terence Blanchard, Kurt Rosenwinkel, Terri Lyne Carrington, Ambrose Akinmusire ve Marcus Miller gibi isimlerle sahne aldı ve kayıtlar yaptı. Gitarist Greg Tuohey, basçı David Ginyard Jr. ve davulcu Jongkuk Kim'le hayat verdiği Little Big grubuyla üçüncü albümünü 2024'te yayımlayan müzisyen, koleksiyon hakkında "Bu şimdiye kadar kaydettiğimiz en esnek, canlı ve odaklı hissettiren albüm." yorumunu yapıyor. Parks ve Don Was'ın prodüktörlüğünü paylaştığı Little Big III, doğaçlama müzik adına modern ve türler ötesi bir yaklaşımı yansıtıyor. PopMatters tarafından "yeni yüzyılda cazın ne olabileceğine dair net bir örnek" sözleriyle tanımlanan Aaron Parks Little Big, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 12 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde.

Greg Tuohey: Gitar Aaron Parks: Piyano, klavye David Ginyard, Jr: Bas Jongkuk Kim: Davul