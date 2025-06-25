Akaryakıta çifte indirim! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıta zam olarak yansımıştı. 21 Haziran'da benzine 1,51 TL, motorine 3,30 TL zam gelmişti. İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin ve benzine indirim geldi. Peki, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 26 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
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Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sık sık güncelleniyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından petrol fiyatları geriledi. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin ve benzine indirim geldi. Peki, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 26 Haziran 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…
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MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM
İran-İsrail arasında ateşkes sağlanması ve petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 4 lira 6 kuruş, benzine 2 lira 68 kuruş indirim geldi.
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LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.
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İŞTE 26 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.51 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
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İstanbul (Anadolu yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.36 TL
Motorin litre fiyatı: 52.97 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
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Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Motorin litre fiyatı: 53.92 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL
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İzmir
Benzin litre fiyatı: 52.51 TL
Motorin litre fiyatı: 54.27 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL
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Bursa
Benzin litre fiyatı: 52.31 TL
Motorin litre fiyatı: 53.90 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
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Hakkari (En yüksek fiyat olan il)
Benzin litre fiyatı: 53.65 TL
Motorin litre fiyatı: 55.44 TL
LPG litre fiyatı: 25.65 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.