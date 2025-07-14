Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye paylaşımında bulundu.

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Akar, "Kimi yerde günçiçeği, kimi yerde ayçiçeği, Kimine göre gündöndü, günebakan Kimineyse şemşamer ya da şems-ü kamer... Adı ne olursa olsun, aynı yere yöneliyor: ışığa ve umuda... Birlikte yeşeren, birlikte büyüyen TBGT. Terörsüz Büyük Güçlü Türkiye!" ifadelerini kullandı.