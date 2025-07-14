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        Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Adı ne olursa olsun, aynı yere yöneliyor: ışığa ve umuda... Birlikte yeşeren, birlikte büyüyen TBGT. Terörsüz Büyük Güçlü Türkiye!" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:21
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        Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye paylaşımında bulundu.

        Akar, "Kimi yerde günçiçeği, kimi yerde ayçiçeği, Kimine göre gündöndü, günebakan Kimineyse şemşamer ya da şems-ü kamer... Adı ne olursa olsun, aynı yere yöneliyor: ışığa ve umuda... Birlikte yeşeren, birlikte büyüyen TBGT. Terörsüz Büyük Güçlü Türkiye!" ifadelerini kullandı.

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