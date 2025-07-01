AK Partili Hacıoğulları'ndan Leman dergisindeki karikatüre salavatlı tepki

TBMM'de konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları şunları ifade etti: "Çirkinlik bu kez kötü bir karikatür dergisi üzerinden geldi. Biz buna büyük Itri'nin segâh selat-ı ümmiyesi ile karşılık vereceğiz, güzellikle. Burada Gazi Meclis'te bütün partiler, bütün vekillerimiz hep birlikte söyleyelim lütfen"

Hacıkadiroğlu daha sonra makamına uygun şekilde salavat getirdi.

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