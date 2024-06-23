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        Haberler Gündem Politika AK Parti'de değişim süreci: MYK toplantısının gündemi ne olacak? | Son dakika haberleri

        AK Parti’de değişim süreci: MYK toplantısının gündemi ne olacak?

        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, siyasetteki normalleşme tartışmaları ve yeni anayasa hazırlık sürecinin yanı sıra vergide reform paketi de gündeme gelecek. Erdoğan toplantı sonrasında aralarında 2 büyükşehirin de olduğu 5 il başkanlığına atama yapacak.

        Giriş: 23.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:48
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        AK Parti MYK toplantısında gündem ne?
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        Kurban Bayramı tatili sonrası, AK Parti'de mesai yoğunlaşıyor. Hafta sonu belediye başkanlarıyla istişare kampına girecek olan AK Parti, pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak.

        NORMALLEŞME TARTIŞMALARI MASADA OLACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı toplantıda siyasetteki normalleşme tartışmaları ve yeni anayasa hazırlık süreci ele alınacak. Başta vergi reform paketi ve başıboş sokak hayvanları düzenlemesi olmak üzere önümüzdeki süreçte Meclis'te görüşülecek teklifler de masaya yatırılacak. Sonbaharda olağan kongre sürecini başlatmaya hazırlanan AK Parti'de bazı il ve ilçe başkanlarının değişimi kongre beklenmeden yapılacak.

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        ARALARINDA 2 BÜYÜKŞEHİRİN DE OLDUĞU 5 İLE ATAMA YAPILACAK

        Kurban Bayramı'ndan önce Rize, Adıyaman ve Batman il başkanlarının istifasını alan parti yönetimi, bayrak değişimini vekaleten yürütülen il başkanlıklarında sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısı sonrası 2 büyükşehirin de aralarında olduğu en az 5 il başkanlığına atama yapması bekleniyor. Aynı gün bazı ilçe başkanlıkları üzerinde de çalışma yapılacak. Çalışma tamamlanırsa, atamalar gerçekleşecek.

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        #Son dakika haberler
        #AK Parti
        #AK PARTİ MYK
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