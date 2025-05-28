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        Haberler Gündem Politika AK Parti TBMM Grubu, yeniden göreve seçildi | Son dakika haberleri

        AK Parti TBMM Grubu, yeniden göreve seçildi

        AK Parti'de yapılan seçimle mevcut TBMM Grup Yönetimi yeniden göreve seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:57 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:57
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        AK Parti TBMM Grubu yeniden seçildi
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        AK Parti TBMM Grubu, 28'inci Yasama Dönemi İkinci Devre TBMM Grup Yönetimi seçimi için Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı toplandı.

        Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yasama süreçlerine ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından seçimlere geçildi.

        Yapılan seçim sonucunda Sivas Milletvekili Güler, grup başkanlığına yeniden seçildi. Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da tekrar bu göreve getirildi.

        Seçimlerle AK Parti TBMM Grubu Disiplin Kurulu ile Grup Denetçileri de belirlendi.

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